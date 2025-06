Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags leichter

Der Handel in Europa verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,08 Prozent auf 5 416,95 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,478 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,123 Prozent leichter bei 5 414,84 Punkten in den Handel, nach 5 421,52 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 396,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5 428,18 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 5 309,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 386,98 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 10.06.2024, den Wert von 5 016,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 10,15 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 568,19 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Stellantis (+ 1,48 Prozent auf 8,87 EUR), BASF (+ 1,44 Prozent auf 42,91 EUR), Eni (+ 1,26 Prozent auf 13,55 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,71 Prozent auf 41,00 EUR) und Infineon (+ 0,48 Prozent auf 36,59 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-1,28 Prozent auf 33,11 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,25 Prozent auf 568,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,08 Prozent auf 4,95 EUR), UniCredit (-0,71 Prozent auf 57,51 EUR) und adidas (-0,61 Prozent auf 212,20 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 732 946 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 312,178 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Eni-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at