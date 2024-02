Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Europa am dritten Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,02 Prozent auf 4 661,81 Punkte. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,044 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,061 Prozent tiefer bei 4 659,87 Punkten, nach 4 662,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 4 668,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 659,87 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,540 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 4 521,65 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, bei 4 061,12 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, mit 4 163,45 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,30 Prozent aufwärts. Bei 4 668,18 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Stellantis (+ 1,72 Prozent auf 20,32 EUR), UniCredit (+ 1,10 Prozent auf 27,33 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,91 Prozent auf 397,20 EUR), Ferrari (+ 0,60 Prozent auf 323,51 EUR) und Allianz (+ 0,44 Prozent auf 248,70 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-1,11 Prozent auf 33,84 EUR), adidas (-0,98 Prozent auf 177,86 EUR), Deutsche Telekom (-0,68 Prozent auf 22,72 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,14 Prozent auf 116,48 EUR) und Siemens (-0,12 Prozent auf 169,12 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 526 475 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 387,190 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Stellantis-Aktie verzeichnet mit 3,81 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

