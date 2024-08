Börse Frankfurt in Grün: MDAX nachmittags mit Kursplus

In Frankfurt ist am Nachmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Freitag gewinnt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,06 Prozent auf 24 800,74 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 240,854 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,186 Prozent auf 24 832,69 Punkte an der Kurstafel, nach 24 786,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 721,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 956,26 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 2,09 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 16.07.2024, mit 25 576,74 Punkten bewertet. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 16.05.2024, einen Stand von 27 508,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 816,26 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 7,59 Prozent zurück. Bei 27 641,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 476,10 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 4,49 Prozent auf 7,22 EUR), EVOTEC SE (+ 3,22 Prozent auf 5,94 EUR), Talanx (+ 2,45 Prozent auf 75,35 EUR), LANXESS (+ 2,36 Prozent auf 23,90 EUR) und Evonik (+ 2,08 Prozent auf 19,14 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Scout24 (-3,69 Prozent auf 66,50 EUR), Aroundtown SA (-1,49 Prozent auf 2,05 EUR), Befesa (-1,45 Prozent auf 25,86 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,10 Prozent auf 63,00 EUR) und K+S (-1,06 Prozent auf 11,22 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 2 199 809 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 18,399 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,20 erwartet. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at