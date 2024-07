Börse Frankfurt in Grün: TecDAX bewegt letztendlich im Plus

Am Dienstag notierte der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,64 Prozent stärker bei 3 342,24 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 515,613 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,154 Prozent schwächer bei 3 316,01 Punkten, nach 3 321,12 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 313,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 366,25 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 3 286,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 286,91 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, notierte der TecDAX bei 3 227,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0,531 Prozent nach oben. Bei 3 490,44 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 175,55 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 7,73 Prozent auf 220,30 EUR), SAP SE (+ 7,15 Prozent auf 196,74 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,94 Prozent auf 68,60 EUR), Nemetschek SE (+ 1,28 Prozent auf 90,95 EUR) und QIAGEN (+ 0,47 Prozent auf 38,66 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SMA Solar (-3,65 Prozent auf 23,78 EUR), Infineon (-3,33 Prozent auf 33,07 EUR), Elmos Semiconductor (-2,49 Prozent auf 78,20 EUR), United Internet (-2,28 Prozent auf 20,60 EUR) und AIXTRON SE (-1,80 Prozent auf 20,70 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 124 871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 211,851 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,73 erwartet. Mit 7,14 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at