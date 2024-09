Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt zum Start

Am Montag verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,24 Prozent auf 3 272,03 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 538,575 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,516 Prozent höher bei 3 281,15 Punkten in den Handel, nach 3 264,29 Punkten am Vortag.

Bei 3 284,12 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 272,03 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.08.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 341,54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, einen Stand von 3 286,63 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 024,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,58 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit ATOSS Software (+ 0,92 Prozent auf 131,00 EUR), SMA Solar (+ 0,92 Prozent auf 17,57 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,58 Prozent auf 26,22 EUR), SAP SE (+ 0,51 Prozent auf 205,55 EUR) und Sartorius vz (+ 0,48 Prozent auf 232,00 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen AIXTRON SE (-1,16 Prozent auf 15,40 EUR), Kontron (-1,13 Prozent auf 15,81 EUR), Nordex (-1,06 Prozent auf 14,99 EUR), Elmos Semiconductor (-0,62 Prozent auf 63,80 EUR) und Siltronic (-0,45 Prozent auf 66,20 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 377 617 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 238,549 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at