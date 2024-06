Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge

Am Montag klettert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,85 Prozent auf 3 364,37 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 501,166 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,016 Prozent auf 3 336,68 Punkte an der Kurstafel, nach 3 336,13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 336,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 375,38 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.05.2024, wies der TecDAX 3 266,22 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, einen Stand von 3 429,24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 239,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 1,20 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 1,80 Prozent auf 85,05 EUR), JENOPTIK (+ 1,61 Prozent auf 27,82 EUR), Infineon (+ 1,44 Prozent auf 37,36 EUR), SAP SE (+ 1,42 Prozent auf 168,32 EUR) und HENSOLDT (+ 1,28 Prozent auf 37,84 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SÜSS MicroTec SE (-2,20 Prozent auf 53,40 EUR), MorphoSys (-1,09 Prozent auf 67,90 EUR), 1&1 (-0,34 Prozent auf 17,40 EUR), Siltronic (-0,20 Prozent auf 74,45 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,00 Prozent auf 84,65 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 269 894 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 193,713 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,53 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,58 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at