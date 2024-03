Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Handelsstart im Minus

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,32 Prozent auf 26 162,92 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 243,931 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,008 Prozent leichter bei 26 243,83 Punkten, nach 26 245,89 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 243,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 161,96 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,317 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2024, wurde der MDAX auf 25 758,31 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, lag der MDAX bei 27 353,02 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.03.2023, den Stand von 26 592,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,52 Prozent nach unten. Bei 27 272,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,07 Prozent auf 145,55 EUR), Jungheinrich (+ 1,42 Prozent auf 31,44 EUR), HelloFresh (+ 1,13 Prozent auf 6,79 EUR), RTL (+ 0,79 Prozent auf 30,80 EUR) und Delivery Hero (+ 0,68 Prozent auf 25,92 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Fraport (-2,48 Prozent auf 47,24 EUR), LANXESS (-2,06 Prozent auf 24,78 EUR), SMA Solar (-1,56 Prozent auf 53,75 EUR), United Internet (-1,20 Prozent auf 21,44 EUR) und HELLA GmbH (-1,16 Prozent auf 85,50 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 243 516 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 17,908 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Die Lufthansa-Aktie weist mit 4,70 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at