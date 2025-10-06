United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Performance unter der Lupe
|
06.10.2025 10:05:39
TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden United Internet-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die United Internet-Aktie bei 19,39 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die United Internet-Aktie investierten, hätten nun 515,863 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 031,47 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 40,31 Prozent.
Zuletzt ergab sich für United Internet eine Börsenbewertung in Höhe von 4,70 Mrd. Euro. Das United Internet-Papier wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines United Internet-Anteils lag damals bei 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Internet AGmehr Nachrichten
|
02.10.25
|Börse Frankfurt: So steht der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
02.10.25
|Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
29.09.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
29.09.25
|TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Internet-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
26.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
24.09.25
|EQS-DD: United Internet AG: Stefan Rasch, sell (EQS Group)
|
24.09.25
|EQS-DD: United Internet AG: Stefan Rasch, Verkauf (EQS Group)
Analysen zu United Internet AGmehr Analysen
|01.09.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.06.24
|United Internet Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|27,32
|0,74%