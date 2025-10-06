United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

Performance unter der Lupe 06.10.2025 10:05:39

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in United Internet eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden United Internet-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die United Internet-Aktie bei 19,39 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die United Internet-Aktie investierten, hätten nun 515,863 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 031,47 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 40,31 Prozent.

Zuletzt ergab sich für United Internet eine Börsenbewertung in Höhe von 4,70 Mrd. Euro. Das United Internet-Papier wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines United Internet-Anteils lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Analysen zu United Internet AGmehr Analysen

01.09.25 United Internet Buy UBS AG
26.08.25 United Internet Kaufen DZ BANK
15.08.25 United Internet Kaufen DZ BANK
08.08.25 United Internet Buy Deutsche Bank AG
04.08.25 United Internet Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

United Internet AG 27,32 0,74% United Internet AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich, Rekord in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich in der neuen Handelswoche abwärts. Die Börsen in Fernost schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
