Börse Frankfurt: SDAX schwächelt am Mittag

Der SDAX zeigt sich am Freitagmittag in Rot.

Um 12:10 Uhr sinkt der SDAX im XETRA-Handel um 0,25 Prozent auf 13 727,12 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 114,348 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,043 Prozent leichter bei 13 755,93 Punkten in den Freitagshandel, nach 13 761,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 13 722,85 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 787,38 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,37 Prozent. Vor einem Monat, am 22.11.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 016,26 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.09.2023, den Stand von 12 953,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.12.2022, wies der SDAX einen Wert von 11 832,70 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 13,59 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Punkten markiert.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 6,87 Prozent auf 52,90 EUR), MorphoSys (+ 2,70 Prozent auf 31,57 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 2,49 Prozent auf 28,80 EUR), Ceconomy St (+ 2,23 Prozent auf 2,38 EUR) und ADTRAN (+ 2,17 Prozent auf 7,07 USD). Unter Druck stehen im SDAX derweil PVA TePla (-3,15 Prozent auf 19,68 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,58 Prozent auf 26,40 EUR), Nagarro SE (-2,40 Prozent auf 87,35 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-2,26 Prozent auf 39,78 EUR) und Kontron (-2,18 Prozent auf 21,54 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. 610 844 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 10,820 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die TRATON-Aktie verzeichnet mit 4,10 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

