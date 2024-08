Börse Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag im Minus

Der TecDAX zeigt sich am Mittag wenig verändert.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,10 Prozent auf 3 344,35 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 529,683 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,397 Prozent stärker bei 3 361,11 Punkten, nach 3 347,81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 331,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 366,30 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 0,046 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, lag der TecDAX bei 3 326,63 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, stand der TecDAX noch bei 3 274,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 328,67 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,594 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell TeamViewer (+ 10,48 Prozent auf 12,18 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 4,54 Prozent auf 62,20 EUR), SMA Solar (+ 2,99 Prozent auf 25,52 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,54 Prozent auf 64,70 EUR) und Sartorius vz (+ 2,30 Prozent auf 258,50 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Siemens Healthineers (-6,17 Prozent auf 49,92 EUR), HENSOLDT (-1,04 Prozent auf 34,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,04 Prozent auf 23,84 EUR), freenet (-0,77 Prozent auf 25,70 EUR) und ATOSS Software (-0,74 Prozent auf 135,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 778 154 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 224,995 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,42 erwartet. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at