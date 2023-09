Börse Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Mittag im Plus

Am fünften Tag der Woche wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Freitag geht es im TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,45 Prozent auf 3 034,11 Punkte aufwärts. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 424,653 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,376 Prozent fester bei 3 001,89 Punkten, nach 2 990,66 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 044,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 001,89 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,419 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.08.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 157,29 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2023, den Wert von 3 144,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2022, betrug der TecDAX-Kurs 2 607,46 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 4,39 Prozent. Bei 3 350,46 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 897,14 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,17 Prozent auf 38,72 EUR), EVOTEC SE (+ 2,95 Prozent auf 19,01 EUR), Sartorius vz (+ 2,78 Prozent auf 325,20 EUR), TeamViewer (+ 2,56 Prozent auf 16,00 EUR) und Nordex (+ 2,54 Prozent auf 11,70 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen MorphoSys (-2,24 Prozent auf 25,78 EUR), Energiekontor (-0,39 Prozent auf 77,50 EUR), JENOPTIK (-0,33 Prozent auf 23,86 EUR), Nagarro SE (+ 0,36 Prozent auf 69,90 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,39 Prozent auf 48,47 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 807 260 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 141,838 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

