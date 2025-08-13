HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Auftragseingang habe sich im zweiten Quartal zwar etwas verbessert, doch habe das Unternehmen die Jahresziele nun in die untere Hälfte der Spannen angepasst, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letzteres sollte aber nicht überraschen./rob/mis/lew



