JENOPTIK Aktie
|18,37EUR
|-0,30EUR
|-1,61%
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Auftragseingang habe sich im zweiten Quartal zwar etwas verbessert, doch habe das Unternehmen die Jahresziele nun in die untere Hälfte der Spannen angepasst, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letzteres sollte aber nicht überraschen./rob/mis/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,69 €
|
Abst. Kursziel*:
87,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
90,53%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
