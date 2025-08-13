JENOPTIK Aktie

18,37EUR -0,30EUR -1,61%
JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

<
13.08.2025 09:55:11

JENOPTIK Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Auftragseingang habe sich im zweiten Quartal zwar etwas verbessert, doch habe das Unternehmen die Jahresziele nun in die untere Hälfte der Spannen angepasst, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letzteres sollte aber nicht überraschen./rob/mis/lew

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,69 € 		Abst. Kursziel*:
87,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18,37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
90,53%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

