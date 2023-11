Börse Frankfurt: TecDAX klettert schlussendlich

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,85 Prozent stärker bei 3 133,97 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 461,632 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,107 Prozent auf 3 110,79 Punkte an der Kurstafel, nach 3 107,47 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 107,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 138,26 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 20.10.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 2 843,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, betrug der TecDAX-Kurs 3 060,13 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, den Stand von 3 100,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 7,82 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 788,38 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 4,35 Prozent auf 27,84 EUR), Nagarro SE (+ 2,94 Prozent auf 85,65 EUR), EVOTEC SE (+ 2,84 Prozent auf 19,22 EUR), SAP SE (+ 1,97 Prozent auf 139,92 EUR) und CANCOM SE (+ 1,90 Prozent auf 27,94 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil MorphoSys (-2,90 Prozent auf 21,44 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,69 Prozent auf 33,79 EUR), Energiekontor (-1,41 Prozent auf 69,80 EUR), SMA Solar (-0,45 Prozent auf 55,20 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,42 Prozent auf 86,26 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6 100 092 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 160,506 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die SMA Solar-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 7,58 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

