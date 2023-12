Börse Frankfurt: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im LUS-DAX

Der LUS-DAX gewann schlussendlich an Wert.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,21 Prozent stärker bei 16 809,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 16 819,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 735,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wies der LUS-DAX 15 300,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 828,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, mit 14 327,00 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 19,59 Prozent aufwärts. Bei 18 246,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 2,91 Prozent auf 314,70 EUR), QIAGEN (+ 1,43 Prozent auf 39,12 EUR), Siemens (+ 1,16 Prozent auf 164,30 EUR), Brenntag SE (+ 0,86 Prozent auf 79,86 EUR) und Hannover Rück (+ 0,82 Prozent auf 220,40 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Zalando (-2,47 Prozent auf 21,73 EUR), Siemens Energy (-2,46 Prozent auf 11,09 EUR), MTU Aero Engines (-2,13 Prozent auf 185,95 EUR), Porsche (-1,70 Prozent auf 82,14 EUR) und Bayer (-1,27 Prozent auf 31,49 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 075 458 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 173,326 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

