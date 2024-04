Börse Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im SDAX

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,68 Prozent höher bei 14 230,63 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 117,165 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,483 Prozent höher bei 14 063,42 Punkten in den Handel, nach 13 995,77 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 14 230,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 063,42 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,78 Prozent aufwärts. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 26.03.2024, bei 14 250,02 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 26.01.2024, einen Wert von 13 782,56 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 26.04.2023, mit 13 608,91 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 2,96 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 14 638,48 Punkten. 13 230,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell flatexDEGIRO (+ 12,75 Prozent auf 11,00 EUR), STRATEC SE (+ 9,59 Prozent auf 44,00 EUR), DEUTZ (+ 5,53 Prozent auf 5,82 EUR), AUTO1 (+ 3,76 Prozent auf 4,81 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,75 Prozent auf 0,89 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Schaeffler (-6,08 Prozent auf 5,88 EUR), HAMBORNER REIT (-5,56 Prozent auf 6,45 EUR), ADTRAN (-3,79 Prozent auf 4,57 USD), HORNBACH (-1,09 Prozent auf 72,80 EUR) und CEWE Stiftung (-1,02 Prozent auf 97,40 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die flatexDEGIRO-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 222 691 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 17,375 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,48 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

