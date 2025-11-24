FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: Hätte sich eine Investition in ConvaTec von vor einem Jahr gerechnet?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ConvaTec-Aktien verdienen können.

ConvaTec-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 2,36 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die ConvaTec-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4 240,882 ConvaTec-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 042,41 GBP, da sich der Wert eines ConvaTec-Anteils am 21.11.2025 auf 2,37 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 0,42 Prozent.

Der Börsenwert von ConvaTec belief sich jüngst auf 4,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at