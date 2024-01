Börse London in Grün: Schlussendlich Gewinne im FTSE 100

Letztendlich hielten sich die Anleger in London zurück.

Der FTSE 100 schloss den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 7 694,19 Punkten ab. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,384 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 689,61 Punkte an der Kurstafel, nach 7 689,61 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 694,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7 636,05 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 08.12.2023, bei 7 554,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Wert von 7 494,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 699,49 Punkten.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Melrose Industries (+ 4,31 Prozent auf 5,81 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,16 Prozent auf 5,62 GBP), Rolls-Royce (+ 2,90 Prozent auf 3,05 GBP), Legal General (+ 2,79 Prozent auf 2,51 GBP) und Smith Nephew (+ 2,74 Prozent auf 10,71 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen BP (-2,62 Prozent auf 4,61 GBP), Anglo American (-1,28 Prozent auf 18,47 GBP), Glencore (-1,27 Prozent auf 4,57 GBP), RS Group (-1,23 Prozent auf 7,87 GBP) und United Utilities (-1,13 Prozent auf 10,46 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 49 753 937 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 193,756 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Im Index weist die Vodafone Group-Aktie mit 10,77 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at