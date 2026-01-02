Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Index im Blick
|
02.01.2026 12:26:21
Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Gewinne
Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,44 Prozent höher bei 9 974,90 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,872 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 9 931,29 Punkte an der Kurstafel, nach 9 931,38 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 046,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 9 930,76 Punkten.
FTSE 100 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,06 Prozent. Vor einem Monat, am 02.12.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 701,80 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 02.10.2025, mit 9 427,73 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 260,09 Punkten.
Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell InterContinental Hotels Group (+ 36,21 Prozent auf 142,00 USD), Ocado Group (+ 2,98 Prozent auf 2,43 GBP), Rolls-Royce (+ 2,74 Prozent auf 11,82 GBP), Fresnillo (+ 2,56 Prozent auf 34,19 GBP) und Burberry (+ 2,09 Prozent auf 12,96 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen B&M European Value Retail SA Reg (-2,81 Prozent auf 1,64 GBP), Auto Trader Group (-1,88 Prozent auf 5,75 GBP), DCC (-1,34 Prozent auf 45,68 GBP), BAT (-1,33 Prozent auf 41,58 GBP) und ConvaTec (-1,32 Prozent auf 2,40 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 16 427 530 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 245,307 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus
Die 3i-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 8,47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Diploma PLCmehr Nachrichten
|
17:58
|Gewinne in London: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:58
|Börse London: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26