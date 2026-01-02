Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Gewinne

Der FTSE 100 befindet sich heute im Aufwind.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,44 Prozent höher bei 9 974,90 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,872 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 9 931,29 Punkte an der Kurstafel, nach 9 931,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 046,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 9 930,76 Punkten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,06 Prozent. Vor einem Monat, am 02.12.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 701,80 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 02.10.2025, mit 9 427,73 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 260,09 Punkten.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell InterContinental Hotels Group (+ 36,21 Prozent auf 142,00 USD), Ocado Group (+ 2,98 Prozent auf 2,43 GBP), Rolls-Royce (+ 2,74 Prozent auf 11,82 GBP), Fresnillo (+ 2,56 Prozent auf 34,19 GBP) und Burberry (+ 2,09 Prozent auf 12,96 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen B&M European Value Retail SA Reg (-2,81 Prozent auf 1,64 GBP), Auto Trader Group (-1,88 Prozent auf 5,75 GBP), DCC (-1,34 Prozent auf 45,68 GBP), BAT (-1,33 Prozent auf 41,58 GBP) und ConvaTec (-1,32 Prozent auf 2,40 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 16 427 530 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 245,307 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die 3i-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 8,47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

