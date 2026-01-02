Diploma Aktie

Diploma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 02.01.2026 12:26:21

Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Gewinne

Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Gewinne

Der FTSE 100 befindet sich heute im Aufwind.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,44 Prozent höher bei 9 974,90 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,872 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 9 931,29 Punkte an der Kurstafel, nach 9 931,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 046,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 9 930,76 Punkten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,06 Prozent. Vor einem Monat, am 02.12.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 701,80 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 02.10.2025, mit 9 427,73 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 260,09 Punkten.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell InterContinental Hotels Group (+ 36,21 Prozent auf 142,00 USD), Ocado Group (+ 2,98 Prozent auf 2,43 GBP), Rolls-Royce (+ 2,74 Prozent auf 11,82 GBP), Fresnillo (+ 2,56 Prozent auf 34,19 GBP) und Burberry (+ 2,09 Prozent auf 12,96 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen B&M European Value Retail SA Reg (-2,81 Prozent auf 1,64 GBP), Auto Trader Group (-1,88 Prozent auf 5,75 GBP), DCC (-1,34 Prozent auf 45,68 GBP), BAT (-1,33 Prozent auf 41,58 GBP) und ConvaTec (-1,32 Prozent auf 2,40 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 16 427 530 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 245,307 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die 3i-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 8,47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diploma PLCmehr Nachrichten