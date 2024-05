Börse London in Rot: FTSE 100 verliert zum Start

FTSE 100-Handel am Donnerstag.

Um 09:10 Uhr gibt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,17 Prozent auf 8 431,63 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,655 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 445,80 Punkte an der Kurstafel, nach 8 445,80 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 425,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 448,98 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,025 Prozent. Vor einem Monat, am 16.04.2024, stand der FTSE 100 noch bei 7 820,36 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 16.02.2024, bei 7 711,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 751,08 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,20 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit BT Group (+ 7,91 Prozent auf 1,22 GBP), Prudential (+ 1,79 Prozent auf 8,18 GBP), Vodafone Group (+ 1,31 Prozent auf 0,77 GBP), Entain (+ 1,04 Prozent auf 7,92 GBP) und Rio Tinto (+ 0,92 Prozent auf 55,73 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil easyJet (-5,86 Prozent auf 4,98 GBP), Sage (-4,59 Prozent auf 11,43 GBP), Kingfisher (-3,75 Prozent auf 2,59 GBP), ConvaTec (-2,55 Prozent auf 2,59 GBP) und Tesco (-2,16 Prozent auf 3,04 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die BT Group-Aktie aufweisen. 7 843 384 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 221,210 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at