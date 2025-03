Börse New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück

Schlussendlich gab der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,99 Prozent auf 42 579,08 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 17,273 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,14 Prozent leichter bei 42 518,37 Punkten, nach 43 006,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 42 381,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 42 970,49 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 3,01 Prozent nach unten. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 06.02.2025, den Stand von 44 747,63 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 06.12.2024, bei 44 642,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2024, lag der Dow Jones noch bei 38 661,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 0,441 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 41 844,89 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Verizon (+ 3,24 Prozent auf 44,23 USD), UnitedHealth (+ 2,47 Prozent auf 487,72 USD), Chevron (+ 1,42 Prozent auf 152,95 USD), McDonalds (+ 0,95 Prozent auf 310,37 USD) und Merck (+ 0,87 Prozent auf 94,00 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil NVIDIA (-5,74 Prozent auf 110,57 USD), Goldman Sachs (-4,28 Prozent auf 567,67 USD), Amazon (-3,68 Prozent auf 200,70 USD), Walt Disney (-3,55 Prozent auf 105,43 USD) und American Express (-3,01 Prozent auf 275,64 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 71 359 811 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,278 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 9,16 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at