Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus

Das macht der Dow Jones am Mittwochmorgen.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 1,19 Prozent schwächer bei 38 420,05 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,109 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,257 Prozent fester bei 38 983,66 Punkten, nach 38 883,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 38 352,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 38 662,28 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 722,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 37 695,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2023, stand der Dow Jones bei 33 586,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 1,87 Prozent zu Buche. Bei 39 889,05 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Chevron (-0,07 Prozent auf 161,88 USD), Procter Gamble (-0,19 Prozent auf 156,37 USD), Walmart (-0,32 Prozent auf 59,60 USD), Travelers (-0,44 Prozent auf 222,86 USD) und Intel (-0,57 Prozent auf 38,11 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Goldman Sachs (-2,61 Prozent auf 400,01 USD), Home Depot (-2,47 Prozent auf 352,51 USD), Amgen (-1,79 Prozent auf 265,51 USD), 3M (-1,72 Prozent auf 91,02 USD) und Honeywell (-1,70 Prozent auf 195,03 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 1 646 465 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,906 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

