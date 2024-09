Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,54 Prozent leichter bei 40 755,75 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,657 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,251 Prozent leichter bei 40 872,06 Punkten, nach 40 974,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 41 084,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 40 519,08 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,77 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 05.08.2024, den Stand von 38 703,27 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 05.06.2024, einen Stand von 38 807,33 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 34 641,97 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,06 Prozent. Bei 41 585,21 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 2,63 Prozent auf 177,89 USD), Merck (+ 2,41 Prozent auf 118,59 USD), Apple (+ 0,69 Prozent auf 222,38 USD), Travelers (+ 0,19 Prozent auf 231,85 USD) und American Express (+ 0,04 Prozent auf 251,84 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Coca-Cola (-1,92 Prozent auf 71,17 USD), Amgen (-1,90 Prozent auf 324,36 USD), UnitedHealth (-1,44 Prozent auf 595,49 USD), Johnson Johnson (-1,42 Prozent auf 164,99 USD) und Honeywell (-1,25 Prozent auf 202,98 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 17 813 174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,056 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

2024 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at