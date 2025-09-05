Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Freitagmittag schwächer

Am Freitagmittag ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Um 18:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,59 Prozent leichter bei 45 352,39 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,260 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,913 Prozent schwächer bei 45 204,87 Punkten, nach 45 621,29 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45 770,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 45 211,78 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,143 Prozent. Vor einem Monat, am 05.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 111,74 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 05.06.2025, einen Wert von 42 319,74 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.09.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 40 755,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 6,98 Prozent aufwärts. 45 770,20 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 2,53 Prozent auf 375,05 USD), Salesforce (+ 2,43 Prozent auf 249,93 USD), UnitedHealth (+ 1,26 Prozent auf 314,29 USD), Home Depot (+ 1,05 Prozent auf 356,00 EUR) und Amgen (+ 0,89 Prozent auf 282,58 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil NVIDIA (-2,99 Prozent auf 166,53 USD), JPMorgan Chase (-2,55 Prozent auf 296,07 USD), Microsoft (-2,14 Prozent auf 497,11 USD), Visa (-1,97 Prozent auf 344,07 USD) und Chevron (-1,82 Prozent auf 154,82 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 27 831 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,567 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

