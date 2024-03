Börse New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Gewinnen

Der Dow Jones steigt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,36 Prozent auf 38 725,49 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13,143 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,834 Prozent stärker bei 38 906,98 Punkten, nach 38 585,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 38 683,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 38 837,50 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,624 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38 521,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 36 054,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 431,44 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,68 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 39 282,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 1,97 Prozent auf 304,65 USD), Intel (+ 1,92 Prozent auf 43,99 USD), Honeywell (+ 1,54 Prozent auf 200,38 USD), UnitedHealth (+ 0,98 Prozent auf 477,77 USD) und Caterpillar (+ 0,95 Prozent auf 336,69 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Goldman Sachs (-1,46 Prozent auf 385,20 USD), Amgen (-0,52 Prozent auf 275,21 USD), Boeing (-0,45 Prozent auf 200,23 USD), JPMorgan Chase (-0,45 Prozent auf 187,71 USD) und Verizon (-0,40 Prozent auf 40,19 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 3 069 926 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,838 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,79 erwartet. Die 3M-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

