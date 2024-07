Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 mittags steigen

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,27 Prozent höher bei 19 865,04 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,333 Prozent schwächer bei 19 746,22 Punkten in den Handel, nach 19 812,22 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19 741,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 19 909,81 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 18 536,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18 121,78 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 15 179,21 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 20,07 Prozent zu. Bei 20 017,71 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Tesla (+ 9,05 Prozent auf 228,85 USD), ON Semiconductor (+ 3,83 Prozent auf 71,83 USD), PayPal (+ 1,95 Prozent auf 58,94 USD), Copart (+ 1,89 Prozent auf 54,36 USD) und Illumina (+ 1,87 Prozent auf 107,48 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil CrowdStrike (-2,18 Prozent auf 383,61 USD), NVIDIA (-1,75 Prozent auf 122,13 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-1,67 Prozent auf 1 039,42 USD), AstraZeneca (-1,36 Prozent auf 76,88 USD) und Zscaler (-1,21 Prozent auf 196,21 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 016 059 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,096 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 3,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

