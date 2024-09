Börse New York in Grün: Dow Jones mittags auf grünem Terrain

Der Dow Jones gewinnt am Donnerstag an Wert.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 1,00 Prozent höher bei 41 917,17 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 13,892 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,303 Prozent auf 41 628,91 Punkte an der Kurstafel, nach 41 503,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 41 832,09 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42 105,01 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.08.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 40 896,53 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, den Stand von 38 834,86 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, bei 34 517,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,14 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 42 105,01 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 5,15 Prozent auf 265,42 USD), Caterpillar (+ 4,18 Prozent auf 369,97 USD), Apple (+ 3,59 Prozent auf 228,61 USD), Goldman Sachs (+ 3,53 Prozent auf 501,67 USD) und Intel (+ 2,79 Prozent auf 21,35 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen IBM (-2,02 Prozent auf 210,60 USD), Procter Gamble (-1,66 Prozent auf 171,04 USD), Walmart (-1,49 Prozent auf 77,86 USD), Visa (-1,37 Prozent auf 284,54 USD) und Coca-Cola (-1,32 Prozent auf 70,80 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 6 942 465 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 2,959 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

2024 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at