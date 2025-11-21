UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|UnitedHealth-Performance im Blick
|
21.11.2025 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UnitedHealth-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das UnitedHealth-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das UnitedHealth-Papier bei 112,97 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,885 UnitedHealth-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des UnitedHealth-Papiers auf 311,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 275,77 USD wert. Mit einer Performance von +175,77 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
UnitedHealth wurde jüngst mit einem Börsenwert von 279,23 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
