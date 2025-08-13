Börse New York in Grün: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Schlussendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,04 Prozent fester bei 44 922,27 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,224 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,918 Prozent tiefer bei 44 050,53 Punkten in den Mittwochshandel, nach 44 458,61 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 44 949,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 44 571,53 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Wert von 44 371,51 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 13.05.2025, einen Wert von 42 140,43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39 765,64 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 5,97 Prozent aufwärts. Bei 45 054,36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36 611,78 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 3,91 Prozent auf 271,81 USD), Nike (+ 3,07 Prozent auf 77,20 USD), Merck (+ 3,00 Prozent auf 82,71 USD), Sherwin-Williams (+ 3,00 Prozent auf 368,83 USD) und Walt Disney (+ 2,57 Prozent auf 116,64 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Walmart (-2,54 Prozent auf 100,99 USD), Microsoft (-1,64 Prozent auf 520,58 USD), Cisco (-1,37 Prozent auf 70,40 USD), NVIDIA (-0,86 Prozent auf 181,59 USD) und JPMorgan Chase (-0,79 Prozent auf 290,53 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 36 424 535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,822 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Merck-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at