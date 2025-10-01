Nike Aktie
|61,23EUR
|1,73EUR
|2,91%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Nike nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 76 auf 85 US-Dollar angehoben. Das erste Geschäftsquartal 2025/26 des Sportwarenherstellers habe positiv überrascht, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Die gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung gehe "vor allem auf die Erholung des Großhandelskanals und die starke Performance in Nordamerika zurück". Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Kaufen
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 69,73
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
$ 72,05
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
|
KGV*:
-
