Nike Aktie

61,23EUR 1,73EUR 2,91%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

01.10.2025 14:54:35

Nike Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Nike nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 76 auf 85 US-Dollar angehoben. Das erste Geschäftsquartal 2025/26 des Sportwarenherstellers habe positiv überrascht, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Die gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung gehe "vor allem auf die Erholung des Großhandelskanals und die starke Performance in Nordamerika zurück". Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

