WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 71 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Sportartikelhersteller mache Fortschritte, schrieb Jay Sole am Mittwoch. Er geht aber davon aus, dass die positive Trendwende schon eingepreist ist. Das erste Geschäftsquartal untermauere diese These. Die zentrale Diskussion werde sich fortan um die Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2027 drehen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 05:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
