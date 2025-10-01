Nike Aktie
|61,61EUR
|2,11EUR
|3,55%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 115 US-Dollar auf "Buy" belassen. "Just Buy It", titelte Analyst Randal Konik in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen - in Anlehnung an den bekannten Nike-Werbeslogan "Just Do It". Der Wendepunkt beim Sportartikelkonzern sei da. Die Amerikaner arbeiteten daran, ihre Marke langfristig zu stärken. Das erste Quartal zeige, dass die Produktstrategien erfolgreich sind./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Buy
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 115,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 69,73
|
Abst. Kursziel*:
64,92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 69,73
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,92%
|
Analyst Name::
Randal Konik
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|61,69
|3,68%
