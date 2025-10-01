Nike Aktie

61,34EUR 1,84EUR 3,09%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

01.10.2025 09:12:13

Nike Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike nach den Quartalszahlen von 65 auf 70 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Sportartikelkonzerns habe die Erwartungen durch die Bank getoppt, schrieb Adrienne Yih am Mittwoch. Sie lobte die positive Entwicklung der Lagerbestände, bemängelte aber schlechtere Geschäfte in Großchina sowie in den Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Equal Weight
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 70,00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 69,73 		Abst. Kursziel*:
0,39%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 69,73 		Abst. Kursziel aktuell:
0,39%
Analyst Name::
Adrienne Yih 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

