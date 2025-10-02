Nike Aktie

63,52EUR 0,63EUR 1,00%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

02.10.2025 11:16:12

Nike Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 85 auf 89 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Brooke Roach passte am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen die Schätzungen bis 2028 an und verlagerte die Bewertungsbasis in die Zukunft. Das erste Geschäftsquartal des Sportartikelkonzerns sei besser ausgefallen und die Signale für das laufende Jahresviertel seien weniger schwach als befürchtet./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:33 / MDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Buy
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 89,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 74,20 		Abst. Kursziel*:
19,95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 74,20 		Abst. Kursziel aktuell:
19,95%
Analyst Name::
Brooke Roach 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

