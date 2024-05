Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Mittag mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in New York mittags.

Um 17:59 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 16 435,33 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,018 Prozent stärker bei 16 391,16 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16 388,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 386,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 16 470,89 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16 175,09 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.02.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15 859,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 12 284,74 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 11,31 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 538,86 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Microvision (+ 22,80 Prozent auf 1,54 USD), BlackBerry (+ 16,31 Prozent auf 4,92 CAD), Cutera (+ 14,35 Prozent auf 2,55 USD), Agilysys (+ 13,71 Prozent auf 91,21 USD) und 3D Systems (+ 10,19 Prozent auf 4,11 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen American Bio Medica (-85,00 Prozent auf 0,00 USD), Enzon Pharmaceuticals (-13,34 Prozent auf 0,07 USD), Ultralife Batteries (-6,81 Prozent auf 11,49 USD), Escalon Medical (-5,73 Prozent auf 0,19 USD) und Forward Air (-5,38 Prozent auf 15,29 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die BlackBerry-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8 797 747 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,858 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Comtech Telecommunications-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 23,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

