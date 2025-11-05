Ausblick: Warner Bros Discovery vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Warner Bros Discovery wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Warner Bros Discovery für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,069 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Minus von 4,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 9,18 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,404 USD je Aktie, gegenüber -4,620 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 37,56 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 39,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

