Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Am Freitag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,57 Prozent höher bei 25 881,60 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,25 Prozent auf 26 055,97 Punkte an der Kurstafel, nach 25 734,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 761,28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 063,49 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 0,699 Prozent zu. Der NASDAQ 100 verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 24 679,99 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, mit 23 218,12 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wies der NASDAQ 100 19 890,42 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 23,39 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Amazon (+ 10,93 Prozent auf 247,21 USD), Marvell Technology (+ 4,75 Prozent auf 92,78 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,69 Prozent auf 266,51 USD), Atlassian (+ 4,16 Prozent auf 167,36 USD) und Warner Bros Discovery (+ 4,05 Prozent auf 22,50 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil DexCom (-12,61 Prozent auf 59,60 USD), Starbucks (-3,28 Prozent auf 80,42 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,86 Prozent auf 647,38 USD), eBay (-2,79 Prozent auf 81,39 USD) und Keurig Dr Pepper (-2,62 Prozent auf 26,96 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 31 360 543 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,264 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Charter A-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at