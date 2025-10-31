NASDAQ 100
|
25 858,13
|
123,31
|
0,48 %
|Index-Bewegung
|
31.10.2025 22:34:53
Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün
Am Freitag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0,48 Prozent fester bei 25 858,13 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,25 Prozent auf 26 055,97 Punkte an der Kurstafel, nach 25 734,81 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 26 063,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 25 761,28 Einheiten.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,608 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 679,99 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23 218,12 Punkten auf. Der NASDAQ 100 notierte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 19 890,42 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 23,28 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Amazon (+ 9,58 Prozent auf 244,22 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,87 Prozent auf 269,51 USD), Marvell Technology (+ 5,84 Prozent auf 93,74 USD), Atlassian (+ 5,45 Prozent auf 169,42 USD) und Warner Bros Discovery (+ 3,84 Prozent auf 22,45 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil DexCom (-14,63 Prozent auf 58,22 USD), eBay (-2,89 Prozent auf 81,31 USD), Starbucks (-2,74 Prozent auf 80,87 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,72 Prozent auf 648,35 USD) und Linde (-2,70 Prozent auf 418,30 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien
Im NASDAQ 100 ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 45 842 607 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,264 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,32 zu Buche schlagen. Mit 6,51 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
