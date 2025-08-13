Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich in Grün

Der NASDAQ Composite ging nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 21 713,14 Punkten aus dem Handel. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,381 Prozent stärker bei 21 764,55 Punkten, nach 21 681,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 21 645,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21 803,75 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Wert von 20 585,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 010,08 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 13.08.2024, den Stand von 17 187,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,62 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 21 803,75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Dorel Industries (+ 10,11 Prozent auf 0,98 USD), Resources Connection (+ 8,35 Prozent auf 4,93 USD), Ballard Power (+ 8,09 Prozent auf 1,87 USD), American Eagle Outfitters (+ 7,81 Prozent auf 13,52 USD) und EXACT Sciences (+ 7,59 Prozent auf 44,91 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen SIGA Technologies (-5,59 Prozent auf 8,78 USD), Nissan Motor (-5,00 Prozent auf 2,28 USD), Mind CTI (-4,85 Prozent auf 1,08 USD), Powell Industries (-3,88 Prozent auf 259,71 USD) und Oracle (-3,81 Prozent auf 244,18 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 36 424 535 Aktien gehandelt. Mit 3,822 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,35 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,91 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at