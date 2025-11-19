NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Nissan Motor-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse TOKIO Handel mit Nissan Motor-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1 309,50 JPY. Wenn ein Anleger damals 100 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,076 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nissan Motor-Aktie auf 351,30 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26,83 JPY wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 73,17 Prozent eingebüßt.

Nissan Motor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,28 Bio. JPY gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at