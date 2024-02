Börse New York: NASDAQ Composite verliert mittags

Am Mittwoch steht der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,47 Prozent im Minus bei 15 557,63 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,631 Prozent leichter bei 15 532,12 Punkten, nach 15 630,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 15 577,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 519,04 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,779 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, bei 15 310,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 14 199,98 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 21.02.2023, einen Stand von 11 492,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16 080,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Garmin (+ 10,17 Prozent auf 135,23 USD), Ultralife Batteries (+ 6,63 Prozent auf 9,41 USD), Ceragon Networks (+ 5,05 Prozent auf 2,91 USD), Powell Industries (+ 3,93 Prozent auf 156,29 USD) und Americas Car-Mart (+ 3,88 Prozent auf 64,59 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Ebix (-20,66 Prozent auf 0,96 USD), Photronics (-13,36 Prozent auf 27,05 USD), Cutera (-9,56 Prozent auf 2,65 USD), Sify (-5,47 Prozent auf 1,21 USD) und EMCORE (-4,69 Prozent auf 0,43 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 600 756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,777 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Roivant Sciences-Aktie präsentiert mit 2,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index zeigt die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 68,56 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at