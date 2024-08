Börse New York: So steht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag

Mit dem Dow Jones geht es am vierten Tag der Woche abwärts.

Um 20:03 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,73 Prozent leichter bei 40 593,59 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13,657 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,023 Prozent tiefer bei 40 881,03 Punkten in den Handel, nach 40 890,49 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41 026,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 40 584,47 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,190 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, lag der Dow Jones bei 40 415,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39 671,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, stand der Dow Jones noch bei 34 288,83 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,63 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 41 376,00 Punkte. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell JPMorgan Chase (+ 0,55 Prozent auf 215,78 USD), American Express (+ 0,48 Prozent auf 247,49 USD), Chevron (+ 0,34 Prozent auf 145,82 USD), Walmart (+ 0,19 Prozent auf 75,38 USD) und Goldman Sachs (+ 0,17 Prozent auf 497,31 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Intel (-3,81 Prozent auf 20,60 USD), Microsoft (-1,97 Prozent auf 415,80 USD), Amazon (-1,59 Prozent auf 177,24 USD), Amgen (-1,41 Prozent auf 324,52 USD) und Home Depot (-1,20 Prozent auf 366,02 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 8 179 136 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,089 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

