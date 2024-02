Börse Paris: CAC 40 fester

So bewegt sich der CAC 40 am Donnerstag.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,88 Prozent stärker bei 7 745,04 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,394 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,614 Prozent stärker bei 7 724,49 Punkten, nach 7 677,35 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 752,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 724,49 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,924 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.01.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 411,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.11.2023, wurde der CAC 40 mit 7 209,61 Punkten gehandelt. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, bei 7 300,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 7 752,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 017 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 399,492 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten

2024 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at