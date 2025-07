Börse Paris in Rot: CAC 40 sackt ab

So bewegt sich der CAC 40 am zweiten Tag der Woche.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,38 Prozent leichter bei 7 636,43 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,308 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,113 Prozent auf 7 674,54 Punkte an der Kurstafel, nach 7 665,91 Punkten am Vortag.

Bei 7 675,69 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 618,33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 751,89 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2025, den Stand von 7 876,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2024, notierte der CAC 40 bei 7 561,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 3,28 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 257,88 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 763,76 Punkten.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 89 484 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Hermès (Hermes International) mit 241,021 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at