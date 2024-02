Börse Paris in Rot: CAC 40 sackt schlussendlich ab

Der CAC 40 zeigte sich am Montag wenig verändert.

Schlussendlich ging der CAC 40 nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 7 589,96 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,383 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,006 Prozent schwächer bei 7 591,77 Punkten, nach 7 592,26 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 606,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 558,23 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 05.01.2024, lag der CAC 40 bei 7 420,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 7 047,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, betrug der CAC 40-Kurs 7 233,94 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 0,785 Prozent nach oben. 7 702,95 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 281,10 Punkten.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 218 186 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 388,168 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

