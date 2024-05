Börse Wien: ATX Prime leichter

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,55 Prozent leichter bei 1 815,93 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,004 Prozent auf 1 825,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1 825,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 826,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 809,29 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,02 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 799,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 698,25 Punkte. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 644,77 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 5,95 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 826,96 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 5,80 Prozent auf 32,85 EUR), Österreichische Post (+ 3,51 Prozent auf 30,95 EUR), STRABAG SE (+ 1,61 Prozent auf 41,10 EUR), FACC (+ 1,27 Prozent auf 6,40 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,01 Prozent auf 30,05 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil voestalpine (-3,13 Prozent auf 24,76 EUR), DO (-2,20 Prozent auf 142,40 EUR), Palfinger (-2,10 Prozent auf 20,95 EUR), Verbund (-1,47 Prozent auf 70,45 EUR) und Raiffeisen (-1,27 Prozent auf 17,05 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 556 326 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 26,091 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,15 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

