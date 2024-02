Börse Wien: ATX Prime liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus

Der ATX Prime bleibt auch am Dienstag im Aufwärtstrend.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,19 Prozent fester bei 1 723,03 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,011 Prozent höher bei 1 719,97 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1 719,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 723,26 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 719,97 Zählern.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 722,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 606,79 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 06.02.2023, bei 1 687,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,525 Prozent aufwärts. Bei 1 750,09 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Semperit (+ 1,68 Prozent auf 13,32 EUR), OMV (+ 1,58 Prozent auf 40,40 EUR), Palfinger (+ 1,46 Prozent auf 24,25 EUR), Frequentis (+ 1,45 Prozent auf 28,00 EUR) und FACC (+ 1,40 Prozent auf 5,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen EVN (-4,58 Prozent auf 23,95 EUR), Marinomed Biotech (-2,33 Prozent auf 25,10 EUR), Flughafen Wien (-0,80 Prozent auf 49,60 EUR), Verbund (-0,68 Prozent auf 73,35 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,66 Prozent auf 120,20 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Vienna Insurance-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13 563 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 25,900 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,26 erwartet. Die Semperit-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,39 Prozent, die höchste im Index.

