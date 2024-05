Börse Wien: ATX Prime nachmittags in Grün

Der ATX Prime zeigt am Freitagnachmittag eine positive Tendenz.

Um 15:42 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,34 Prozent höher bei 1 844,74 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,009 Prozent höher bei 1 838,67 Punkten, nach 1 838,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 850,89 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 838,37 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 2,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.04.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 787,01 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 694,50 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 10.05.2023, den Wert von 1 616,06 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,63 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 850,89 Punkte. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 2,67 Prozent auf 30,80 EUR), DO (+ 1,51 Prozent auf 147,80 EUR), Verbund (+ 1,49 Prozent auf 71,60 EUR), AMAG (+ 1,15 Prozent auf 26,40 EUR) und Raiffeisen (+ 1,14 Prozent auf 17,78 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Warimpex (-5,88 Prozent auf 0,80 EUR), AT S (AT&S) (-2,13 Prozent auf 21,16 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,12 Prozent auf 8,30 EUR), Marinomed Biotech (-1,75 Prozent auf 16,80 EUR) und Lenzing (-1,70 Prozent auf 34,70 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 216 437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 24,059 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at