Börse Wien: ATX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der ATX behält sein positives Vorzeichen auch am Donnerstag.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr 0,66 Prozent auf 3 388,48 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 107,795 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,097 Prozent auf 3 369,53 Punkte an der Kurstafel, nach 3 366,27 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 389,86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 368,90 Punkten lag.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,871 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.01.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 410,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.11.2023, notierte der ATX bei 3 285,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.02.2023, wurde der ATX mit 3 467,97 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,690 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Andritz (+ 1,35 Prozent auf 59,95 EUR), voestalpine (+ 1,19 Prozent auf 25,48 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,93 Prozent auf 21,80 EUR), Österreichische Post (+ 0,82 Prozent auf 30,75 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,78 Prozent auf 7,79 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil IMMOFINANZ (-0,23 Prozent auf 21,45 EUR), CA Immobilien (-0,17 Prozent auf 29,25 EUR), Verbund (-0,08 Prozent auf 62,55 EUR), BAWAG (+ 0,20 Prozent auf 49,98 EUR) und EVN (+ 0,21 Prozent auf 23,55 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 26 108 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 21,766 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index weist die BAWAG-Aktie mit 9,65 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

