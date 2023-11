Börse Wien in Grün: Anleger lassen ATX Prime zum Handelsstart steigen

Am Montag springt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,41 Prozent auf 1 607,31 Punkte an. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,049 Prozent auf 1 600,00 Punkte an der Kurstafel, nach 1 600,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 607,38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 600,00 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2023, den Wert von 1 573,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 620,14 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, notierte der ATX Prime bei 1 552,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 legte der Index bereits um 1,49 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 513,39 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell UBM Development (+ 4,41 Prozent auf 21,30 EUR), Lenzing (+ 3,44 Prozent auf 37,60 EUR), FACC (+ 3,28 Prozent auf 6,30 EUR), Palfinger (+ 2,41 Prozent auf 23,35 EUR) und Semperit (+ 1,82 Prozent auf 15,70 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Warimpex (-7,04 Prozent auf 0,66 EUR), STRABAG SE (-1,16 Prozent auf 38,20 EUR), Vienna Insurance (-0,78 Prozent auf 25,60 EUR), Andritz (-0,46 Prozent auf 47,52 EUR) und Raiffeisen (-0,27 Prozent auf 15,01 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 102 574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 29,391 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,94 zu Buche schlagen. Mit 10,55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

