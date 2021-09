Die Analysten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Warimpex nach den jüngst vorgelegten Ergebnissen des Immobilienunternehmens bestätigt. Auch das Kursziel wurde von Analyst Christoph Schultes unverändert bei 1,75 Euro belassen.

Die Warimpex-Aktie wird aktuell mit einem Abschlag von fast 40 Prozent zum Buchwert und ungefähr zum halben EPRA NAV gehandelt, was nach Meinung der Erste Group-Experten nicht gerechtfertigt ist. Der aktuelle Aktienpreis reflektiere weder die gut gefüllte Pipeline des Unternehmens noch die starken Zeichen für eine Erholung im Hotel-Business, hieß es in der aktuellen Studie weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 0,09 Euro für 2021, sowie 0,13 bzw. 0,22 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,03 Euro für 2021, sowie auf jeweils 0,06 Euro für 2022 und 2023.

Am Donnerstag notierten die Warimpex-Titel zuletzt an der Wiener Börse mit plus 1,15 Prozent bei 1,315 Euro.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN AT0000827209

